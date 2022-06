'Non ce n'è coviddi', Angela da Mondello di nuovo positiva al Covid: 'Sono ricoverata in ospedale' (Di giovedì 23 giugno 2022) ' Non ce n'è Coviddi ', dichiarava nell'estate del 2020 alle telecamere diventando una celebrità social . Ma questa volta Angela Chianello, conosciuta da tutti come Angela da Mondello , probabilmente ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 giugno 2022) ' Non ce n'è', dichiarava nell'estate del 2020 alle telecamere diventando una celebrità social . Ma questa voltaChianello, conosciuta da tutti comeda, probabilmente ...

fanpage : Angela Chianello è di nuovo risultata positiva al Covid. La donna diventata virale sui social durante lo scoppio d… - Piggi95 : C'è mo u coviddi vero Angela? #AngeladaMondello, di nuovo positiva la signora del «Non ce n'è Coviddi»: è ricoverat… - Vanhacker : Non ce n'è coviddi! É la seconda volta che lo becca.?????????? #novax #qazzari #Karma - alex50va : Il Karma non dimentica. - BenissimoVa : La signora Angela di Mondello, per gli amici 'Non ce n'è Coviddi', si è ammalata di Covid per la seconda volta ed è… -