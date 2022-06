Nike lascia per sempre mercato russo, non riaprirà i negozi mai più (Di giovedì 23 giugno 2022) Non solo Ikea, McDonald's, Apple e Ferrari. Tra le aziende che dopo l'invasione dell'Ucraina hano deciso di abbandonare la Russia c'è anche la Nike . Il marchio di abbigliameto sportivo lascia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Non solo Ikea, McDonald's, Apple e Ferrari. Tra le aziende che dopo l'invasione dell'Ucraina hano deciso di abbandonare la Russia c'è anche la. Il marchio di abbigliameto sportivo...

Pubblicità

gaesab1974 : RT @HSkelsen: La Nike lascia completamente la Russia. - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: La Nike lascia definitivamente il mercato russo: non riaprirà i suoi negozi. “Ora priorità è sostenere i dipendenti” h… - marieta99044909 : RT @HSkelsen: La Nike lascia completamente la Russia. - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: La Nike lascia definitivamente il mercato russo: non riaprirà i suoi negozi. “Ora priorità è sostenere i dipendenti” h… - angy_angy67 : RT @fattoquotidiano: La Nike lascia definitivamente il mercato russo: non riaprirà i suoi negozi. “Ora priorità è sostenere i dipendenti” h… -