' Niente spray anti zanzare | sei gay' | gravi offese omofobe ad un ragazzo

(Di giovedì 23 giugno 2022) 'A quelli come te non lo do' è stata la secca risposta del titolare di un ristorante che si è rifiutato di dare unoad un. E ha aggiunto: 'Per quelli come te', riferendosi ...

Al tramonto c'erano molte zanzare, così i camerieri hanno cominciato a fornire ai clienti delloper proteggersi'. Leggi anche > Lorenzo, l'eroe che ha salvato la bimba caduta dal balcone: 'Ecco ...' Non abbiamo fatto, perché ci controllate ' è il refrain che gli agenti si sentono dire ... alcuni ragazzini sono stati trovati in possesso di un coltello mentre un altro con unoal ... Savelletri, aggressione omofoba: «Niente spray anti zanzare, sei gay» «A quelli come te non lo do» è stata la secca risposta del titolare di un ristorante che si è rifiutato di dare uno ...L’episodio raccontato su Facebook. La vittima: «Mi sono sentito umiliato, ho pianto per due ore». Bari Pride: «Episodi così sono all’ordine del giorno, ma in Italia non c’è una legge contro i crimini ...