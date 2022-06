“Nelle mani dei medici”. Condizioni critiche per Putin: entro un paio d'anni cambia tutto (Di giovedì 23 giugno 2022) “So con certezza che Vladimir Putin ha veramente il cancro dal 2020, qualcosa come un sarcoma”. A parlare delle Condizioni di salute del presidente della Russia è Aleksei Arestovich, uno dei consiglieri della presidenza ucraina, in un'intervista al portale Gordon, ribadendo anche che il numero uno del Cremlino avrebbe “una serie di problemi gravi, con la colonna vertebrale ed altri organi”. La salute di Putin, dice il fedelissimo di Volodymyr Zelensky, è “nella mani dei migliori medici della Russia”. Il consigliere ucraino però già si chiede chi potrà succedere al presidente russo che potrebbe da qui “ad un paio di anni” non essere più alla guida della Russia. E si preoccupa della possibilità che riescano a farsi avanti figure, come Nikolai Patrushev, il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) “So con certezza che Vladimirha veramente il cancro dal 2020, qualcosa come un sarcoma”. A parlare delledi salute del presidente della Russia è Aleksei Arestovich, uno dei consiglieri della presidenza ucraina, in un'intervista al portale Gordon, ribadendo anche che il numero uno del Cremlino avrebbe “una serie di problemi gravi, con la colonna vertebrale ed altri organi”. La salute di, dice il fedelissimo di Volodymyr Zelensky, è “nelladei miglioridella Russia”. Il consigliere ucraino però già si chiede chi potrà succedere al presidente russo che potrebbe da qui “ad undi” non essere più alla guida della Russia. E si preoccupa della possibilità che riescano a farsi avanti figure, come Nikolai Patrushev, il ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : popolare di Lugansk. Severodonietsk divenne così la capitale de facto della regione o meglio di quella parte (2/3ci… - infocamere : ?? L'#innovazione dell'impresa è nelle tue mani con i servizi digitali di InfoCamere per il #sistemacamerale… - La7tv : #lariachetira Alberto Contri (docente di comunicazione sociale): 'Non capisco perché Draghi, Macron e Scholz vadano… - 24sere : Dal giorno in cui vi siete scelti avete messo la vostra vita nelle mani dell'altro..amore totalizzante #prelemi - AnnaP1953 : RT @Frederi43632613: @byoblu @ZelenskyyUa Zelensky é un burattino nelle mani del Paese più guerrafondaio al mondo, l'America. Questo Signo… -