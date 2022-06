Navigazione satellitare europea L’accordo tra Thales Alenia Space ed Euspa

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il sistema europeo Galileo è pronto a migliorare i suoi servizi di posizionamento per i suoi oltre tre miliardi di utenti. È il risultato ottenuto dadi, joint venture tra(67%) e Leonardo (33%), e l’Agenzia dell’Unioneper il programma spaziale () per sviluppare, qualificare e dispiegare in orbita una rinnovata versione dell’n geostationary navigation overlay system (Egnos). La società italo-francese, infatti, “sta completando con successo il segmento di terra che migliorerà la posizione di Galileo con l’integrazione di un nuovo satellite”, introducendo “una nuova generazione di stazioni didi Terra”, ha spiegato il vicepresidente del settore ...

- TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un nuovo contratto con l'Agenzia d… - reportdifesa : Roma. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un nuovo contratto con l'Age… - langglia : RT @LWO_Italian: navigazione f. = navigation Mi piacerebbe noleggiare una macchina con il sistema di navigazione satellitare. = I would li… - LWO_Italian : navigazione f. = navigation Mi piacerebbe noleggiare una macchina con il sistema di navigazione satellitare. = I w…

Il sistema EGNOS migliora la precisione, l'affidabilità e l'integrità del posizionamento potenziando le prestazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) come il GPS e, in futuro, Galileo.