Nations League Volley 2022: domani l'Italia affronta il Giappone, sabato la Slovenia e domenica la Cina (Di giovedì 23 giugno 2022) Continua il cammino della Nazionale italiana maschile dopo la vittoria contro la Germania, che si sta preparando per l'intensa tre giorni che chiuderà la 2a settimana di gioco della Volleyball Nations League 2022. I ragazzi del tecnico Nicola Giolito infatti affronteranno nell'ordine: venerdì il Giappone (ore 13 italiane, diretta Sky Sport Uno), sabato la Slovenia (ore 13 italiane, diretta Sky Sport Uno) e domenica la Cina (ore 13 italiane, diretta Sky Sport Uno). Ecco le parole 26enne Fabio Balaso: "domani ci aspetta una partita tosta e importante sia per noi, che per loro. Il Giappone può contare su diversi giocatori di livello, passati anche dal Campionato Italiano, per questo motivo li conosciamo ...

