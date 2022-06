Napoli, rifiuta lavoro di dieci ore al giorno in negozio per 280 euro al mese. La titolare: «I giovani non hanno voglia di lavorare» – Il video (Di giovedì 23 giugno 2022) 280 euro al mese per lavorare 10 ore e mezza al giorno in un negozio. È questa l’offerta che ha rifiutato Francesca Sebastiani, 22enne campana, per poi sentirsi rispondere dalla datrice del lavoro: «Voi giovani non avete proprio voglia di lavorare». Così Francesca ha deciso di pubblicare e commentare tutti gli screen della conversazione su TikTok. Oltre alle 10 ore e mezza da svolgere dal lunedì al venerdì, la proposta prevedeva di lavorare il sabato dalle 9.00 alle 20.30/21.00. Francesca ha fatto notare alla titolare che non l’orario non era adeguato alla retribuzione e la datrice ha risposto: «Perché sapendo che è sabato e ci sono più clienti rispetto alla settimana, volevi anche ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) 280alper10 ore e mezza alin un. È questa l’offerta che hato Francesca Sebastiani, 22enne campana, per poi sentirsi rispondere dalla datrice del: «Voinon avete propriodi». Così Francesca ha deciso di pubblicare e commentare tutti gli screen della conversazione su TikTok. Oltre alle 10 ore e mezza da svolgere dal lunedì al venerdì, la proposta prevedeva diil sabato dalle 9.00 alle 20.30/21.00. Francesca ha fatto notare allache non l’orario non era adeguato alla retribuzione e la datrice ha risposto: «Perché sapendo che è sabato e ci sono più clienti rispetto alla settimana, volevi anche ...

