Napoli | il Corriere dello Sport aggiorna sul caso Osimhen | ascoltati dalla Procura Liguori e Palmieri

(Di giovedì 23 giugno 2022) Continua a far rumore in casail polverone scaturito dal. Secondo quanto riportato dalinfatti, nella giornata di ieri sono statinegli uffici delladile prime persone informate sui fatti. I calciatori Luigie Ciro, attualmente tesserati con l’Assc Ercolanese (Eccellenza) e la Nocerina (Serie D), all’epoca dei fatti furono ceduti al Lille come contropartita tecnica insieme a Orestis Karnezis e Claudio Manzi. Questi due infine, saranno sentiti dai pm titolari dell’inchiesta, l’aggiunto Vincenzo Piscitelli e il sostituto Francesco De Falco.Face.

Napoli, De Laurentiis e i suoi familiari indagati per falso in bilancio dalla procura per il caso Osimhen Continua a far rumore in casa Napoli il polverone scaturito dal caso Osimhen. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti..L'ex difensore di Napoli e Juventus al torneo di Padel organizzato dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara: «Gigi mal interpretato, Angel farebbe comodo a tutte le squadre, ma Diego era un'altra cosa»