Napoli, idea Marin. Dinamismo e personalità, piace anche al Milan: il costo (Di giovedì 23 giugno 2022) Con la retrocessione in Serie B, diversi calciatori lasceranno Cagliari per non veder svalutare ancor di più la propria quotazione. E’ il caso di Razvan Marin che ha provato fino all’ultimo a lottare per la permanenza in Serie A. Vero e proprio lottatore nel centrocampo, il rumeno piace al Milan ma anche il Napoli è sulle sue tracce. Il suo profilo è sempre piaciuto a Cristiano Giuntoli, di fatti già in passato lo fece seguire quando Marin giocava nell’Ajax. Come appreso da AreaNapoli.it, chi si dicesse interessato potrebbe fare un tentativo in prestito (forse anche con diritto e non obbligo di riscatto) per una cifra complessiva non molto distante dai 10 milioni di euro. Il Napoli resta alla porta e potrebbe tentare l’affondo decisivo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 giugno 2022) Con la retrocessione in Serie B, diversi calciatori lasceranno Cagliari per non veder svalutare ancor di più la propria quotazione. E’ il caso di Razvanche ha provato fino all’ultimo a lottare per la permanenza in Serie A. Vero e proprio lottatore nel centrocampo, il rumenoalmailè sulle sue tracce. Il suo profilo è sempre piaciuto a Cristiano Giuntoli, di fatti già in passato lo fece seguire quandogiocava nell’Ajax. Come appreso da Area.it, chi si dicesse interessato potrebbe fare un tentativo in prestito (forsecon diritto e non obbligo di riscatto) per una cifra complessiva non molto distante dai 10 milioni di euro. Ilresta alla porta e potrebbe tentare l’affondo decisivo ...

