Napoli | cosparge di benzina la porta di casa per costringere la moglie a tornare da lui

Pubblicità

Violenza sulle donne, 23 giugno 2022 " Benzina cosparsa sulla porta di casa , così un uomo violento voleva obbligare la moglie a tornare con lui. È successo nel quartiere Materdei di, dove un 67enne si è presentato nell'appartamento dove vivono le due figlie, in , pensando che la moglie " evidentemente scappata dalla casa coniugale per gli atteggiamenti violenti del marito "...Immagina che la moglie sia con loro e per convincerla a tornare insiemele porte d'... Il 67enne è finito in manette, sottoposto dai Carabinieri del nucleo radiomobile die della ...Il fatto è accaduto nel quartiere Materdei, il 67enne è stato fermato per atti persecutori e tentato incendio. Nell'abitazione si trovavano le figlie della coppia ...Accade a Materdei, nel cuore di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 67 anni, accusato di atti persecutori e tentato incendio ...