Napoli, Ambrosino: 'Ibra il mio idolo, Mertens un'ispirazione. Il gol con la Nazionale un sogno. Sul futuro...' (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Napoli si gode il suo baby talento, Giuseppe Ambrosino. L'attaccante azzurro è diventato uno dei punti forti della Nazionale Under... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilsi gode il suo baby talento, Giuseppe. L'attaccante azzurro è diventato uno dei punti forti dellaUnder...

Pubblicità

ilnapolionline : G. Ambrosino a 'Il Mattino': 'Spalletti? Mi ha dato la carica giusta e allenarmi con il Napoli è come una palestra'… - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Serie C, Avellino: piace Ambrosino del Napoli #ilpodsport - NapoliFCNews : LIVE – Play-out Primavera 1, Napoli-Genoa: le formazioni ufficiali #ForzaNapoliSempre #SSCN #AvantiNapoli - infoitsport : Ambrosino, il gioiello del Napoli che fa volare l'Italia Under 19 -