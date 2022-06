Napoli, 280 euro al mese per 10 ore di lavoro: la proposta choc di una commerciante (Di giovedì 23 giugno 2022) Napoli, 23 giugno 2022 " Dieci ore di lavoro al giorno in un negozio di Napoli, dal lunedì al sabato. Il compenso? Una miseria: 280 euro al mese . È la proposta choc ricevuta da una ragazza napoletana,... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022), 23 giugno 2022 " Dieci ore dial giorno in un negozio di, dal lunedì al sabato. Il compenso? Una miseria: 280al. È laricevuta da una ragazza napoletana,...

