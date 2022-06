Nandez-Napoli: una mossa del club azzurro ha irritato il Cagliari, il motivo (Di giovedì 23 giugno 2022) L’uruguaiano Nahitan Nandez è da tempo uno dei profili graditi dal Napoli per rinforzare la proprio mediana. Il centrocampista del Cagliari infatti, dopo essersi messo in mostra con la maglia del Boca Juniors e dopo aver confermato le ottime sensazioni con quella dei sardi, sembra finalmente pronto a fare il grande passo verso una big. L’addio è nell’aria, considerando la retrocessione in Serie B del club sardo. Per questo il Napoli avrebbe individuato proprio in Nandez il perfetto sostituto di Diego Demme, ormai lanciato verso l’addio in direzione Spagna o Germania. Tuttavia la concorrenza è spietata, oltre a quello dei partenopei infatti sarebbe molto forte sul giocatore l’interesse della Juventus, secondo molti in vantaggio rispetto al Napoli nella ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 giugno 2022) L’uruguaiano Nahitanè da tempo uno dei profili graditi dalper rinforzare la proprio mediana. Il centrocampista delinfatti, dopo essersi messo in mostra con la maglia del Boca Juniors e dopo aver confermato le ottime sensazioni con quella dei sardi, sembra finalmente pronto a fare il grande passo verso una big. L’addio è nell’aria, considerando la retrocessione in Serie B delsardo. Per questo ilavrebbe individuato proprio inil perfetto sostituto di Diego Demme, ormai lanciato verso l’addio in direzione Spagna o Germania. Tuttavia la concorrenza è spietata, oltre a quello dei partenopei infatti sarebbe molto forte sul giocatore l’interesse della Juventus, secondo molti in vantaggio rispetto alnella ...

