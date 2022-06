Musicultura, domani e sabato le finali con Branduardi, Litfiba, Grignani (Di giovedì 23 giugno 2022) domani e sabato le serate finali di Musicultura 2022 con i nove vincitori e tanti ospiti, dagli ucraini DakhaBrakha ai Litfiba I DakhaBrakha apriranno la XXXIII edizione di Musicultura domani venerdì 24 giugno allo Sferisterio della città di Macerata che per due giorni diventerà la Capitale della Canzone d’autore e della musica popolare. La prima delle due serate finali del Festival, condotte da Enrico Ruggeri e Veronica Maya vedrà l’esibizione del quartetto di Kiev, dal nome in lingua antica ucraina che significa “dare/prendere”, famoso nel mondo per le sue esibizioni, tra folklore e teatro, con un suono transnazionale radicato nella cultura ucraina di grande potenza e vastissima gamma vocale, accompagnato da strumenti tradizionali indiani, arabi, ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 23 giugno 2022)le seratedi2022 con i nove vincitori e tanti ospiti, dagli ucraini DakhaBrakha aiI DakhaBrakha apriranno la XXXIII edizione divenerdì 24 giugno allo Sferisterio della città di Macerata che per due giorni diventerà la Capitale della Canzone d’autore e della musica popolare. La prima delle due seratedel Festival, condotte da Enrico Ruggeri e Veronica Maya vedrà l’esibizione del quartetto di Kiev, dal nome in lingua antica ucraina che significa “dare/prendere”, famoso nel mondo per le sue esibizioni, tra folklore e teatro, con un suono transnazionale radicato nella cultura ucraina di grande potenza e vastissima gamma vocale, accompagnato da strumenti tradizionali indiani, arabi, ...

Pubblicità

amata_giulia : RT @enricoruggeri: Grazie a tutti quelli che erano con noi a Macerata. Nel suo genere un concerto unico anche per noi. (da domani si cominc… - vecchiocorvo : RT @enricoruggeri: Grazie a tutti quelli che erano con noi a Macerata. Nel suo genere un concerto unico anche per noi. (da domani si cominc… - CristianCrecchi : RT @PieroPelu: Alla Misericordia di Sesto Fiorentino stanno facendo un miracolo per la gioia mia e di tutti. La dinamite torna in circolo!… - CorriereQ : MUSICULTURA, domani al via: tra gli ospiti Angelo Branduardi, Litfiba, Ditonellapiaga, Violons Barbares, Dakhabrakha - Ljuba2000 : RT @PieroPelu: Alla Misericordia di Sesto Fiorentino stanno facendo un miracolo per la gioia mia e di tutti. La dinamite torna in circolo!… -