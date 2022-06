Musica | Eros Ramazzotti | esce il video ' Ama' | nel video anche Michelle e Aurora

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Debutta oggi su YouTube ilclip ufficiale del primo singolo di'Ama', entrato subito in top 100 nella classifica radio airplay europea parziale con passaggi radio in 24 Paesi del mondo. Un brano che parla d'amore universale: nelnon potevano dunque mancare l'ex moglieHunziker e la figliaperché "l'amore è sempre talese si trasforma". Ilclip, diretto da Alex Tacchi, è stato girato nello studio CR49, l'unico in italia ad avere un set di virtual production su schermi a led.

Da un'idea di, il film di Ama è un messaggio d'amore nuovo e universale, un inno alla libertà e all'amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere, celebrando questo sentimento in ogni ... A due settimane dall'annuncio globale di Battito Infinito - il nuovo progetto discografico di Eros Ramazzotti disponibile dal 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live Int ...