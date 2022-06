Mps: nel piano 4mila uscite volontarie, aumento da 2,5 miliardi (Di giovedì 23 giugno 2022) Via libera dal cda di Mps al nuovo piano industriale 2022 - 2026 "A Clear and Simple Commercial Bank" con cui la banca intende rafforzare il proprio ruolo di banca commerciale con un posizionamento "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Via libera dal cda di Mps al nuovoindustriale 2022 - 2026 "A Clear and Simple Commercial Bank" con cui la banca intende rafforzare il proprio ruolo di banca commerciale con un posizionamento "...

Pubblicità

scarpettavenere : RT @classcnbc: MPS: IL NUOVO PIANO AL 2026 Il Cda ha approvato aumento di capitale da 2,5 mld che sarà protetto dal consorzio interbancari… - classcnbc : MPS: IL NUOVO PIANO AL 2026 Il Cda ha approvato aumento di capitale da 2,5 mld che sarà protetto dal consorzio int… - il_piccolo : Mediobanca e Credit Suisse nel consorzio per l’aumento di capitale Mps da 2,5 miliardi. Sostegno del Tesoro - DogoAntonio : @DM_Deluca @gavinjones10 Scusa Davide ma ne sai un pò poco: le truffe nel 110 sono irrisorie. Poi non si capisce il… - nuova_venezia : Mediobanca e Credit Suisse nel consorzio per l’aumento di capitale Mps da 2,5 miliardi. Sostegno del Tesoro -