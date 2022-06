Mps, l’ad presenta il nuovo piano industriale: previsto un utile da 900 milioni nel 2026 e uscite volontarie per quattromila dipendenti (Di giovedì 23 giugno 2022) utile di circa 900 milioni a fine piano, nel 2026, con un ritorno alla distribuzione dei dividendi dal 2025; completamento dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi e un piano di ottimizzazione delle risorse che prevede uscite volontarie per quattromila dipendenti e una riorganizzazione delle filiali. Poggia su questi capisaldi il piano industriale del Monte dei Paschi di Siena presentato oggi dall’amministratore delegato del gruppo, Luigi Lovaglio, che dovrà traghettare la banca su nuove sponde ripartendo – spiega l’ad – “dalle proprie radici, dalla forza del brand, dal talento delle persone e dalla propria vocazione di banca commerciale”. Nel piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022)di circa 900a fine, nel, con un ritorno alla distribuzione dei dividendi dal 2025; completamento dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi e undi ottimizzazione delle risorse che prevedepere una riorganizzazione delle filiali. Poggia su questi capisaldi ildel Monte dei Paschi di Sienato oggi dall’amministratore delegato del gruppo, Luigi Lovaglio, che dovrà traghettare la banca su nuove sponde ripartendo – spiega– “dalle proprie radici, dalla forza del brand, dal talento delle persone e dalla propria vocazione di banca commerciale”. Nel...

