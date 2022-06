Mps, il consiglio vara il nuovo piano: 4.000 esodi entro fine anno - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 23 giugno 2022) Per approfondire : Articolo : piano industriale Mps Capigruppo al lavoro sul documento unitario Articolo : Mps, guerra con Bastianini e Bivona. L'inchiesta 'segreta' a una svolta "Per quanto riguarda ... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Per approfondire : Articolo :industriale Mps Capigruppo al lavoro sul documento unitario Articolo : Mps, guerra con Bastianini e Bivona. L'inchiesta 'segreta' a una svolta "Per quanto riguarda ...

Pubblicità

__carmelog__ : RT @classcnbc: Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i #mercati con @elisaapiazza: ??Effetto #Powell sui mercati, sta… - classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i #mercati con @elisaapiazza: ??Effetto #Powell sui mer… - pisu_laura : RT @Bastagreenpass: Santander compra Antonveneta per 6 miliardi dopo pochi mesi la vende a MPS per 9 miliardi Il compito della Banca d'Ital… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il piano del governo per Mps: subito 4.000 esuberi: Nuovo piano per Monte dei Paschi, che verr… - dal1472al : I capigruppo del Consiglio comunale di Siena vicini a Banca Mps | -