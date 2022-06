Movida estiva a Ladispoli, Grando firma l’ordinanza anti-alco: regole e divieti (Di giovedì 23 giugno 2022) Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che, a partire da venerdì 24 giugno e fino all’11 settembre compreso, entrerà in vigore l’ordinanza, firmata dal sindaco Alessandro Grando, che introduce limitazioni alla vendita da asporto di bevande alcoliche e in contenitori di vetro, ne vieta il consumo nelle aree pubbliche cittadine in determinati orari e disciplina gli orari di apertura degli esercizi di vicinato del settore alimentare. l’ordinanza, redatta anche sulla base delle indicazioni fornite dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ladispoli, ricalca sostanzialmente quelle emanate negli anni precedenti. “Confidiamo nella collaborazione di tutti – ha commentato il sindaco Grando -. L’obiettivo è quello di assicurare un’estate serena ai ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)– L’Amministrazione comunale rende noto che, a partire da venerdì 24 giugno e fino all’11 settembre compreso, entrerà in vigoreta dal sindaco Alessandro, che introduce limitazioni alla vendita da asporto di bevandeliche e in contenitori di vetro, ne vieta il consumo nelle aree pubbliche cittadine in determinati orari e disciplina gli orari di apertura degli esercizi di vicinato del settore alimentare., redatta anche sulla base delle indicazioni fornite dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di, ricalca sostanzialmente quelle emanate negli anni precedenti. “Confidiamo nella collaborazione di tutti – ha commentato il sindaco-. L’obiettivo è quello di assicurare un’estate serena ai ...

