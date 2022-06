MotoGP Olanda, Bagnaia: "Titolo? Ora posso solo pensare gara per gara" (Di giovedì 23 giugno 2022) A volte correre in due settimane di fila aiuta, e Pecco Bagnaia è probabilmente un esempio perfetto . Il piemontese infatti vuole dimenticare in fretta quanto accaduto al Sachsenring, vista anche la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 giugno 2022) A volte correre in due settimane di fila aiuta, e Peccoè probabilmente un esempio perfetto . Il piemontese infatti vuole dimenticare in fretta quanto accaduto al Sachsenring, vista anche la ...

Pubblicità

PeterArde : RT @EpaddockIT: Le prestazioni dei freni della #MotoE ?? e della #MotoGP sul circuito di Assen ???? grazie ai dati del team Gresini e di Brem… - MotorcycleSp : Álex Rins torna in azione questo fine settimana al GP d'Olanda, l'ultimo prima della pausa estiva. I... #MotoGP… - sportli26181512 : MotoGP, GP Olanda. Squilla il telefono di Quartararo, è Espargaró che chiede scusa. VIDEO: A causa di un guasto all… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Olanda. Squilla il telefono di Quartararo, è Espargaró che chiede scusa. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP… - MotorcycleSp : I venerdì del Gran Premio sono spesso i giorni ideali per i piloti per testare impostazioni, pneumat... #MotoGP… -