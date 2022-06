MotoGP | GP Olanda 2022 Ad Assen Fabio Quartararo corre contro la storia | perchè di avversari ne sono rimasti pochi

(Di giovedì 23 giugno 2022) Lasi appresta ad affrontare il proprio giro di boa. Nel weekend sirà infatti ad, dove andrà in scena il Dutch Tourist Trophy. L’appuntamento olandese sarà l’ultimo prima della pausa estiva, che si protrarrà sino a inizio agosto. Nonostante la stagione sia solo a metà della sua, l’impressione è che il finale sia già scritto. D’altronde chi può pensare di infastidirenella corsa al titolo? Come una sorta di novello Miguel Indurain, dotato di una moto da 250 cavalli anziché di una bicicletta, il transalpino sta sfiancando tutti gli, sino a rimanere solo in testa alla classifica iridata. El Diablo non manca un colpo, perché riesce sempre a massimizzare il proprio potenziale. L’unico in grado di fare altrettanto è stato, ...

, domenica 26 giugno 2022 si correrà il Gran Premio di Assen Prima di vedere il programma del prossimo Gran Premio che si correrà in, occore fare un breve riassunto della scorsa gara. Il ......10 Moto GP, Qualifiche " Q1 14,35 Moto GP, Qualifiche " Q2 15,10 Moto2, Qualifiche " Q1 15,35 Moto2, Qualifiche " Q2 Domenica 26 giugno 9,00 Moto3, Warm Up 9,20 Moto2, Warm Up 9,40, Warm Up 11:...Sembra incredibile ma per vedere l'ultima doppietta ad Assen nelle MotoGp bisogna andare indietro fino al 2004 e al 2005.