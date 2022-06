Morte Maradona, otto tra medici e infermieri a processo: «Così hanno lasciato morire Diego». Spunta il mistero degli orologi (Di giovedì 23 giugno 2022) otto medici e infermieri spinsero Maradona alla Morte» L’accusa: «Lo curarono male sapendo che avrebbero potuto provocarne la fine». otto tra medici e infermieri a processo per la Morte di Maradona. La decisione del giudice arriva nel giorno in cui si celebravano i gol segnati dal Pibe all’Inghilterra ai mondiali dell’86. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, ieri il giudici argentini hanno dato una svolta alle indagini per la Morte del Pibe de Oro: “Il giorno non deve essere stato scelto a caso. Il 22 giugno del 1986 Diego Maradona accese la sua luce nel Mondiale messicano segnando due reti ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 giugno 2022)spinseroalla» L’accusa: «Lo curarono male sapendo che avrebbero potuto provocarne la fine».traper ladi. La decisione del giudice arriva nel giorno in cui si celebravano i gol segnati dal Pibe all’Inghilterra ai mondiali dell’86. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, ieri il giudici argentinidato una svolta alle indagini per ladel Pibe de Oro: “Il giorno non deve essere stato scelto a caso. Il 22 giugno del 1986accese la sua luce nel Mondiale messicano segnando due reti ...

