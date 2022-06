Morte della piccola Vittoria, parla il vicino di casa: “cosa sta succedendo li dentro”. La notizia è terribile (Di giovedì 23 giugno 2022) Il quotidiano Metropoli News è riuscito ad intervistare il vicino di casa dei genitori della piccola Vittoria Scarpa, morta sabato 11 giugno 2022 al lido Risorgimento di Torre Annunziata. Il vicino ha raccontato cosa sta vivendo la famiglia della bambina in questi giorni. Le sue parole sono veramente strazianti. (Continua dopo la foto…) La Morte della piccola Vittoria La piccola Vittoria Scarpa è morta sabato 11 giugno 2022 al lido Risorgimento di Torre Annunziata. La bambina si trovava insieme alla mamma e alla sorellina nata da poco. La mamma era sotto all’ombrellone ad accudire la più piccola quando si è accorta dell’assenza di ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 giugno 2022) Il quotidiano Metropoli News è riuscito ad intervistare ildidei genitoriScarpa, morta sabato 11 giugno 2022 al lido Risorgimento di Torre Annunziata. Ilha raccontatosta vivendo la famigliabambina in questi giorni. Le sue parole sono veramente strazianti. (Continua dopo la foto…) LaLaScarpa è morta sabato 11 giugno 2022 al lido Risorgimento di Torre Annunziata. La bambina si trovava insieme alla mamma e alla sorellina nata da poco. La mamma era sotto all’ombrellone ad accudire la piùquando si è accorta dell’assenza di ...

