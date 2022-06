Pubblicità

Mariquita_la1a : RT @leggoit: #monza, #mamma minaccia l'amica della figlia: «Le hai rubato il fidanzato». Poi la pistola: «La userò» - leggoit : #monza, #mamma minaccia l'amica della figlia: «Le hai rubato il fidanzato». Poi la pistola: «La userò» - zazoomblog : Monza mamma minaccia lamica della figlia ventenne: Le hai rubato il fidanzato pagherete entrambi - #Monza #mamma… - Giorno_Monza : Mamma stalker per la figlia Condannata a 6 mesi - mf25tp : @DiMarzio @Monza Mamma mia… non dovevi farlo di stare al fianco di qst elementi -

Una donna di 50 anni didovrà scontare 6 mesi in carcere per l'accusa di stalking ai danni ... Ora per latroppo protettiva è arrivata la condanna a 6 mesi di carcere, il giudice ha ...... oltre che figlia di Franco , entrambi protagonisti, è anche ladi Francesco Guerrieri che, per non essere da meno di nonno e madre, trionfa ai Campionati Regionali Juniores , tenutisi a...Ha minacciato l'amica della figlia che le avrebbe rubato il fidanzato ed è stata condannata. Una donna di 50 anni di Monza dovrà scontare 6 mesi in carcere per l'accusa ...Così Paola Corti, medico ematologo pediatra, responsabile dell'ambulatorio Globulo rosso presso la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma al Centro Maria Letizia Verga dell'ospedale ...