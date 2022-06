Monopattini in sharing: è caos, dai Comuni robusto giro di vite (Di giovedì 23 giugno 2022) Monopattini elettrici e caos vanno a braccetto: una fotografica poco lusinghiera della Cnn ha riaperto il dibattito sulla gestione poco accorta e con poche regole dei Monopattini elettrici in condivisione. Sono diffusi nelle principali città italiane, per favorire la micro mobilità sostenibile, ma se ne trovano accatastati a decine sui marciapiedi, talvolta anche sui muri di cinta, se non peggio abbandonati sulla riva del Tevere o dell’Arno. Senza considerare che nel traffico escono fuori dappertutto, fra le auto, innervosendo gli automobilisti e provocando incidenti (Per i Monopattini vedi anche come cambia il codice della strada). Una situazione sfuggita di mano con il boom post pandemia che sta per cambiare, perché i Comuni stanno preparando regole più rigide per la gestione dei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 giugno 2022)elettrici evanno a braccetto: una fotografica poco lusinghiera della Cnn ha riaperto il dibattito sulla gestione poco accorta e con poche regole deielettrici in condivisione. Sono diffusi nelle principali città italiane, per favorire la micro mobilità sostenibile, ma se ne trovano accatastati a decine sui marciapiedi, talvolta anche sui muri di cinta, se non peggio abbandonati sulla riva del Tevere o dell’Arno. Senza considerare che nel traffico escono fuori dappertutto, fra le auto, innervosendo gli automobilisti e provocando incidenti (Per ivedi anche come cambia il codice della strada). Una situazione sfuggita di mano con il boom post pandemia che sta per cambiare, perché istanno preparando regole più rigide per la gestione dei ...

