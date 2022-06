Mondiali in Qatar, la Fifa allarga le rose delle nazionali a 26 giocatori (Di giovedì 23 giugno 2022) La Fifa annuncia l’allargamento delle rose delle nazionali a 26 giocatori in vista del Mondiale in Qatar. La nota pubblicata sul sito ufficiale recita: “data la necessità di mantenere una flessibilità aggiuntiva a causa della tempistica unica della Coppa del Mondo nel calendario globale, nonché del contesto più ampio degli effetti dirompenti causati dalla pandemia di COVID-19 sulle squadre prima e durante i tornei, è stato deciso quanto segue: il numero massimo di giocatori nella lista libera è stato aumentato da 35 a 55; il numero di giocatori da inserire nella lista finale è stato aumentato da un minimo di 23 ad un massimo di 26; l’ultima giornata – a livello di club – per i 23-26 giocatori nominati ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Laannuncia l’mentoa 26in vista del Mondiale in. La nota pubblicata sul sito ufficiale recita: “data la necessità di mantenere una flessibilità aggiuntiva a causa della tempistica unica della Coppa del Mondo nel calendario globale, nonché del contesto più ampio degli effetti dirompenti causati dalla pandemia di COVID-19 sulle squadre prima e durante i tornei, è stato deciso quanto segue: il numero massimo dinella lista libera è stato aumentato da 35 a 55; il numero dida inserire nella lista finale è stato aumentato da un minimo di 23 ad un massimo di 26; l’ultima giornata – a livello di club – per i 23-26nominati ...

