Mondiali di nuoto, tragedia sfiorata nel sincronizzato: atleta sviene (Di giovedì 23 giugno 2022) Paura ai Mondiali di Budapest Attimi di paura ai Mondiali di Budapest in corso in questi giorni. Durante le gare di nuoto sincronizzato, prova libera, la statunitense Anita Alvarez è svenuta in acqua. È subito precipitata a fondo vasca: l'allenatrice, fortunatamente, ha avuto la prontezza di capire cosa stava accadendo e si è tuffata subito salvandole così la vita. Il malessere, sembra, sia stato dovuto alla tensione ma anche al caldo e alle alte temperature climatiche. Anita Alvarez, stella del nuoto sincronizzato La Alvarez, stella americana di questa disciplina, purtroppo non è nuova a incidenti di questo tipo. Già durante la qualificazione olimpica a Tokyo durante la qualificazione si era sentita male. La 25enne, fortunatamente sta bene, è stata subito salvata e ora sta bene.

