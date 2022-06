Mondiali di nuoto, l’allenatrice che ha soccorso Anita Alvarez: «Mi sono buttata perché i bagnini non lo stavano facendo» (Di giovedì 23 giugno 2022) «Ho visto che invece di risalire stava scendendo e ho pensato: “Qui sta succedendo qualcosa di strano”. Così mi sono buttata perché i bagnini non lo stavano facendo». Non ci ha pensato due volte a intervenire Andrea Fuentes, l’allenatrice catalana della squadra Usa di nuoto artistico che ieri, 22 giugno, ha soccorso una delle sue sincronette, la 25enne Anita Alvarez, che si è sentita male durante le prove della sua esibizione ai Mondiali di nuoto di Budapest, iniziando ad affondare. L’atleta, infatti, ha preso tutti alla sprovvista quando invece di risalire dopo l’ultima evoluzione, ha iniziato a crollare, priva di sensi, verso il fondo della piscina. Dopo qualche ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) «Ho visto che invece di risalire stava scendendo e ho pensato: “Qui sta succedendo qualcosa di strano”. Così minon lo». Non ci ha pensato due volte a intervenire Andrea Fuentes,catalana della squadra Usa diartistico che ieri, 22 giugno, hauna delle sue sincronette, la 25enne, che si è sentita male durante le prove della sua esibizione aididi Budapest, iniziando ad affondare. L’atleta, infatti, ha preso tutti alla sprovvista quando invece di risalire dopo l’ultima evoluzione, ha iniziato a crollare, priva di sensi, verso il fondo della piscina. Dopo qualche ...

