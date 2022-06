Mobilità turistica della Campania, in conferenza ignorata la Penisola sorrentina. Fedele (Atex): Scandaloso (Di giovedì 23 giugno 2022) “E’ Scandaloso che nella conferenza della Regione Campania sulla Mobilità turistica non sia stata spesa una parola sull’inferno dei trasporti in Penisola sorrentina”. E’ Sergio Fedele, presidente di Atex Campania (l’associazione del turismo extra alberghiero) a farsi portavoce della delusione delle associazioni, con una protesta ufficiale all’assessore regionale al Turismo Felice Casucci e al presidente della Commissione regionale trasporti Luca Cascone. “Si dovrebbe alzare, forte, unita e autorevole la voce dei sindaci, degli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola sorrentina, dei presidenti delle associazioni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 giugno 2022) “E’che nellaRegionesullanon sia stata spesa una parola sull’inferno dei trasporti in”. E’ Sergio, presidente di(l’associazione del turismo extra alberghiero) a farsi portavocedelusione delle associazioni, con una protesta ufficiale all’assessore regionale al Turismo Felice Casucci e al presidenteCommissione regionale trasporti Luca Cascone. “Si dovrebbe alzare, forte, unita e autorevole la voce dei sindaci, degli assessori al Turismo dei Comuni, dei presidenti delle associazioni ...

RaiTelevideo : Riparte l’iniziativa dei treni storici e della mobilità turistica promossi dalla @Reg_Campania in direzione di loca… - radioalfa : Mobilità dalla Regione Campania 10 milioni per servizi ad alta valenza turistica - filo_78 : RT @lucabattanta: Proprio quando si avvia alla conclusione la stagione turistica oltre un problema per gli italiani sarà anche un problema… - lucabattanta : Proprio quando si avvia alla conclusione la stagione turistica oltre un problema per gli italiani sarà anche un pro… - dariocurcio5 : #Campania. Quest'estate ritornano in circolazione sulla rete ferroviaria regionale i treni storici e di mobilità tu… -