Milly Carlucci ha bloccato tutto | Clamoroso stop | non trovano l’accordo

(Di giovedì 23 giugno 2022)è già a lavoro per la prossima edizione dello show Ballando con le Stelle: rischia di saltare la prima trattativa La conduttrice(screenshot Twitter)Mancano ancora diversi giorni alla presentazione del palinsesto della prossima stagione televisiva di casa Rai ma sono già arrivate le prime conferme. Farà senza dubbio ritornoal timone di una nuova edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha anche rivelato di essere pronta per i primi provini e per le prime audizioni. Un lavoro intenso che rischia però di dover già fare i conti con la prima battuta d’arresto. Nei giorni scorsi sembrava essere fatta per la cantante Iva Zanicchi nelle vesti di ballerina: una trattativa che adesso potrebbe però subire un...

Pubblicità

zazoomblog : Ballando con le Stelle Samuel Peron lascia il programma di Milly Carlucci? Intanto è giallo su Selvaggia Lucarelli… - EnricoUsai6 : @62_milly Buongiorno Milly Carlucci ?????? - levis_of : @AkaRaymondWest Milly Carlucci: - zazoomblog : Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli lascia la giuria? «Non c’è ancora la firma» tutte le novità del programm… - NickTranquillo : @milly_carlucci @StefanoColetta2.... Dora Moroni a Ballando? Dai... dai... dai ?? -

In questi ultimi giorni sembra che Iva abbia fatto discutere per un annuncio fatto a sorpresa e che riguarda una delle trasmissioni più popolari di Rai 1 condotto da. Stiamo parlando ...... circa due settimane fa, è finito al centro del gossip per un'indiscrezione che lo vorrebbe vicino all'addio al programma di Rai 1 condotto da. Tant'è che il settimanale Nuovo TV ...Non mancherà Ballando con le stelle, sempre guidato da Milly Carlucci. Altra novità nel pomeriggio di Rai2 è la cancellazione di Detto Fatto, sostituto da settembre dal programma BellaMa' condotto da ...In questi ultimi giorni sembra che Iva abbia fatto discutere per un annuncio fatto a sorpresa e che riguarda una delle trasmissioni più popolari di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando di ...