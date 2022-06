**Milano: Sala, 'interessato a futuro Paese, ma sono sindaco e continuerò ad esserlo'** (Di giovedì 23 giugno 2022) Milano, 23 giu. (Adnkronos) - "Parlo con tutti e sono interessato al futuro del mio Paese", ma "io sono il sindaco di Milano e sicuramente continuerò a svolgere questo ruolo". Così il sindaco di Milano Beppe Sala, in un post su Instagram, commenta le voci che lo vedrebbero come leader del nuovo partito di centro che dovrebbe nascere in settembre con il nome "Italia c'è". In ogni caso, prosegue Sala, "la politica ora è la mia vita; non è sempre stato così (credo per mia fortuna, perché ho avuto la possibilità di mettermi alla prova in altri mondi), lo sarà certamente anche in futuro". Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Milano, 23 giu. (Adnkronos) - "Parlo con tutti ealdel mio", ma "ioildi Milano e sicuramentea svolgere questo ruolo". Così ildi Milano Beppe, in un post su Instagram, commenta le voci che lo vedrebbero come leader del nuovo partito di centro che dovrebbe nascere in settembre con il nome "Italia c'è". In ogni caso, prosegue, "la politica ora è la mia vita; non è sempre stato così (credo per mia fortuna, perché ho avuto la possibilità di mettermi alla prova in altri mondi), lo sarà certamente anche in".

