Milano Pride 2022: ci sarà anche Baby K

Main artist del Milano Pride 2022, Baby K porterà sul palco il nuovo singolo "Bolero". 

Milano Pride 2022: quando si esibirà Baby K? 

Dopo il successo della sua partecipazione nel 2019, Baby K torna anche quest'anno. A grande richiesta, l'artista sarà protagonista del Milano Pride 2022 nel grande evento finale di sabato 2 luglio, all'Arco della Pace. Un'occasione per Baby K di diffondere attraverso la musica un messaggio sociale: la forza dell'autodeterminazione, la lotta a sostegno dei valori in cui si crede, l'amore. Sono temi che Baby K affronta non solo nelle sue canzoni, ma che porta avanti ...

