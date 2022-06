Milano, lo streamer Erkole derubato mentre è in diretta su Twitch in piazza Duomo: il video (Di giovedì 23 giugno 2022) Furto in diretta Twitch. Una disavventura da film, quella occorsa al noto streamer Marco Ghino, 35 anni, conosciuto sulla celebre “piattaforma viola” come Erkole o “Arrogancer milanese”. mentre era live insieme a un’amica dal Duomo, due uomini si sono avvicinati e lo hanno tratto in inganno. Uno lo ha distratto, chiedendo informazioni su Porta Venezia, l’altro gli ha sottratto lo zaino. Ad avvertire Ghino sono stati gli stessi followers (quasi centomila a seguirlo) che partecipavano alla diretta. Lo streamer è riuscito a fermare uno dei ladri, ma non a recuperare lo zaino, al cui interno, però – come specificato dallo stesso trentacinquenne – non vi erano oggetti particolarmente preziosi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Furto in. Una disavventura da film, quella occorsa al notoMarco Ghino, 35 anni, conosciuto sulla celebre “piattaforma viola” comeo “Arrogancer milanese”.era live insieme a un’amica dal, due uomini si sono avvicinati e lo hanno tratto in inganno. Uno lo ha distratto, chiedendo informazioni su Porta Venezia, l’altro gli ha sottratto lo zaino. Ad avvertire Ghino sono stati gli stessi followers (quasi centomila a seguirlo) che partecipavano alla. Loè riuscito a fermare uno dei ladri, ma non a recuperare lo zaino, al cui interno, però – come specificato dallo stesso trentacinquenne – non vi erano oggetti particolarmente preziosi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

