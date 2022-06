Milan, Tonali in vacanza a New York con la fidanzata | VIDEO (Di giovedì 23 giugno 2022) Sandro Tonali è in vacanza a New York insieme alla fidanzata Juliette Pastore. "I nostri giorni a New York", intitola così la ragazza del centrocampista del Milan il VIDEO che li ritrae durante il loro viaggio negli Stati Uniti. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 giugno 2022) Sandroè ina Newinsieme allaJuliette Pastore. "I nostri giorni a New", intitola così la ragazza del centrocampista delilche li ritrae durante il loro viaggio negli Stati Uniti.

Pubblicità

AntoVitiello : ?? #Origi a Milano settimana prossima, countdown partito per il primo acquisto estivo del #Milan ?? Per #Florenzi e… - michael34575730 : @mattiainter19 @GuarroPas penso che gasa a dire cazzate perchè se inter era molto più forte del milan doveva vince… - GiacomoMane : RT @salamalekumismo: Situazione stagione 22/23 Maignan = onana Calabria < dumfries Tomori < bremer Kalulu < bastoni Theo = darmian… - El_Trinche_ : RT @nibbio76: @ChristianConte_ @capuanogio Ma@nessuno vuole farlo giocare insieme ma ci sono@almeno 5 motivi per cui è perfetto . La gioco… - Dgiordgio : RT @Rougenoir1978: Quindi… Il Milan ieri prendeva Brahim on loan, Bennacer dall’empoli, Tonali da una retrocessa e perdeva a 0 Donnarumma:… -