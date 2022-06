Pubblicità

gilnar76 : Nicolato: «Renato Sanches? Ci vuole calma per chiudere certe trattative» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - ACMilanAddict1 : TMW RADIO - F. Nicolato su Renato Sanches: 'Anche se diverso può essere il sostituto di Kessie' #ACMilan… - sportli26181512 : TMW RADIO - F. Nicolato su Renato Sanches: 'Anche se diverso può essere il sostituto di Kessie': Francesco Nicolato… - gilnar76 : Under 21, Nicolato insiste: «Bisogna puntare sui giovani» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Luxgraph : Capolavoro Nicolato: così l'Under 21 dimostra che c'è un futuro -

Pianeta Milan

...delle offerte di mercato piovute sul tavolo del Sassuolo per il suo attaccante che Paolo... In questo momento le altre big della Serie A si sono fermate su Raspadori - parliamo di, Inter, ...Il giocatore è appetito dalle big italiane,compreso. Allettanti prospettive anche dall'...calciatore dopo la qualificazione ai prossimi campionati europei con la nazionale under 21 di, ... Milan, Nicolato: “Renato Sanches Ci vuole calma, siamo a fine giugno” Le sue parole:. «È un giocatore molto importante e forte. Francesco Nicolato, intervenuto ai microfoni di TMW, ha detto la sua su Renato Sanches in ottica calciomercato Milan. Francesco Nicolato, ...Il procuratore Francesco Nicolato spiega le tempistiche della trattativa tra Milan e Lille. La situazione interna dirigenziale del Milan, con il ritardo dei rinnovi e con un budget ancora realmente da ...