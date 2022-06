Milan, La Marca: “Spero che possa fare un mercato all’altezza delle aspettative. Su Lukaku…” (Di giovedì 23 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Operazione Lukaku “Lukaku all’Inter rappresenta una grande operazione ma allo stesso tempo la medesima è indicativa dell’attuale stato di salute dei nostri club. Per allestire gli organici della prossima stagione stanno ricorrendo a formule alternative ed anche originali. Risulta evidente come non è possibile tenere testa ai club di Premier, anche quelli di non primissima fascia, che sul mercato stanno investendo cifre importanti. Mi auguro che il ritorno di Lukaku ma anche di Pogba, come i potenziali arrivi di Di Maria o di calciatori come Jovic, possano in qualche modo riaccendere l’appeal ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La, avvocato ed esperto in diritto sportivo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Operazione Lukaku “Lukaku all’Inter rappresenta una grande operazione ma allo stesso tempo la medesima è indicativa dell’attuale stato di salute dei nostri club. Per allestire gli organici della prossima stagione stanno ricorrendo a formule alternative ed anche originali. Risulta evidente come non è possibile tenere testa ai club di Premier, anche quelli di non primissima fascia, che sulstanno investendo cifre importanti. Mi auguro che il ritorno di Lukaku ma anche di Pogba, come i potenziali arrivi di Di Maria o di calciatori come Jovic,no in qualche modo riaccendere l’appeal ...

