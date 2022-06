Milan | Baresi | “Ibra personaggio incredibile Tomori-Kalulu | che coppia!”

Pubblicità

PianetaMilan : #Milan, #Baresi: “#Ibrahimovic personaggio incredibile. #Tomori-#Kalulu, che coppia!” #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : Baresi: 'Tomori e Kalulu hanno formato una coppia straordinaria': Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatt… - Luca_Milello : RT @ApacheRossonero: Dopo aver letto la puttanata del giorno,mese,anno vi voglio dire se qualcuno pensa che ci sia un giocatore più GRANDE… - AlbertMotta82 : RT @ApacheRossonero: Dopo aver letto la puttanata del giorno,mese,anno vi voglio dire se qualcuno pensa che ci sia un giocatore più GRANDE… - Vincenzo_sai81 : RT @ApacheRossonero: Dopo aver letto la puttanata del giorno,mese,anno vi voglio dire se qualcuno pensa che ci sia un giocatore più GRANDE… -

... però devo ammettere, come nella mitologia, ch e la formazione di quelè entrata di diritto nell'Olimpo del calcio. Zeus - - - > Franco. Zeus era il re degli dei, e dall'Olimpo governava ...'Un tema sulImpossibile, ma sarebbe bellissimo scrivere dello scudetto vinto con Tonali e Leao. Ai miei tempi c'erano i tre olandesi Rijkaard, Gullit e Van Basten con Francoe Tassotti ...La bandiera rossonera, ex capitano e oggi vicepresidente del club, ha parlato in particolar modo di due giocatori con Carlo Pellegatti ...Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Franco Baresi ha parlato di Tomori e Kalulu. Queste le sue parole: "Il Milan quest'anno ha vinto soprattutto grazie per la difesa ...