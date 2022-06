Milan | amichevole di lusso con il Marsiglia l’ultimo giorno di luglio

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 giugno 2022) Si va delineando il programma delle amichevoli estive per il. Dopo la sfida nella Telekom Cup contro il Colonia del prossimo 16annunciata lo scorso mese, i Campioni d’Italia sono attesi da altre due sfide in giro per l’Europa. Sabato 23, i ragazzi di Pioli voleranno in Ungheria per sfidare i padroni di casa del Zalaegerszegi TE. La gara andrà in scena alla ZTE Arena di Zalaegerszeg, con fischio d’inizio previsto per le ore 18:00. A seguire, i rossoneri si trasferiranno in Austria tra il 24 e il 27, per alcuni giorni di allenamenti a Villach per poi volare in Francia. Domenica 31alle ore 18:00, infatti, l’avversario sarà l’Olympiqueallo stadio Velodrome. SportFace.