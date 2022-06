Migranti, Segre: “Ho estrema pietà di coloro che lasciano la propria casa. Se chi è stato clandestino può capire cosa significa” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Quando io vedo quelli che, da qualunque parte del mondo, lasciano la loro casa, lasciano quella fotografia, quella sedia, quell’odore ne ho un’estrema pietà“. Lo ha detto la senatrice a vita e presidente della Commissione parlamentare sui reati d’odio Liliana Segre, che al Senato ha presentato i risultati dell’indagine conoscitiva sul fenomeno. “Sono capace di estrema pietà e di questo ringrazio la mia natura che mi permette di avere ancora pietà”, scandisce. “Se non si prova a essere clandestini, non si può capire che cosa vuol dire cercare un’altra vita e non si può neanche capire cosa vuol dire essere respinti, quando dall’altra parte c’è la morte”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “Quando io vedo quelli che, da qualunque parte del mondo,la loroquella fotografia, quella sedia, quell’odore ne ho un’“. Lo ha detto la senatrice a vita e presidente della Commissione parlamentare sui reati d’odio Liliana, che al Senato ha presentato i risultati dell’indagine conoscitiva sul fenomeno. “Sono capace die di questo ringrazio la mia natura che mi permette di avere ancora”, scandisce. “Se non si prova a essere clandestini, non si puòchevuol dire cercare un’altra vita e non si può neanchevuol dire essere respinti, quando dall’altra parte c’è la morte”, ha ...

