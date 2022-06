Michelle Hunziker e Aurora nel nuovo video di Eros Ramazzotti | “Sempre amore tra noi”

(Di giovedì 23 giugno 2022) Quella traè stata una favola iniziata negli anni 90. I due poi si sono lasciati nel 2002 e nel 2009 hanno divorziato. Adesso però il rapporto tra la conduttrice e il padre di sua figlia è splendido, tanto che lui è stato anche ospite nello showImpossible. Laha ricambiato il ‘favore’ ed è stata guest star insieme adnelmusicale di, Ama.dopo 26 anni da Più bella cosa diin unclip die con la loro. Io sono in lacrime, non la supero? pic.twitter.com/FtDyk5TDHe — ~????????? ~ (@ riverflow ) June ...

Pubblicità

SMSNEWSOFFICIAL : @RamazzottiEros : SU YOUTUBE IL VIDEOCLIP UFFICIALE DEL NUOVO SINGOLO “AMA”, CON IL CONTRIBUTO SPECIALE DI… - soletempesta12 : RT @unpooverthetop: MICHELLE HUNZIKER NEL VIDEO CLIP DELLA NUOVA CANZONE DI EROS RAMAZZOTTI: shippo molto - repubblica : Eros Ramazzotti, il nuovo videoclip con Michelle Hunziker e Aurora - MontiFrancy82 : @RamazzottiEros : SU YOUTUBE IL VIDEOCLIP UFFICIALE DEL NUOVO SINGOLO “AMA”, CON IL CONTRIBUTO SPECIALE DI… - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: il video di Ama | Gossip Blog #michelle #hunziker #eros #ramazzotti #video… -

Eros Ramazzotti , l'ex mogliee la figlia Aurora " riuniti " per la produzione, diretta da Angelo Tacchi , dell'ultima videoclip " Ama " a poche settimane dall'uscita del prossimo album "Battito infinito". Nel ...Un videoclip che si trasforma in una riunione di famiglia. Nel videoclip di Ama di Eros Ramazzotti compaiono infatti sia l'ex moglie del cantanteche la loro figlia Aurora . In una sequenza del videoEros e Aurora danzano insieme a ritmo di musica. Una sintonia che non hanno mai perso, o che hanno di sicuro ritrovato ...Attenzione attenzione... chi si intravede nel nuovo video di Eros Ramazzotti È lei o non è lei Ma certo che è lei. Michelle Hunziker è nel videoclip del nuovo singolo dell'ex marito Ramazzotti. Il t ...Eros Ramazzotti ha scelto l’ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora come protagoniste del videoclip del suo ultimo singolo “Ama”. Eros Ramazzotti, l'ex moglie Michelle Hunziker e la ...