Michelle Hunziker con Eros Ramazzotti e la figlia | ecco dove li vedremo

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ventisei anni dopoedsono di nuovo insieme in un videoclip, insieme alla loroAurora. Un videoclip familiare che dimostra quanto i due ex coniugi siano ancora molto legati, pur essendosi lasciati da tanti anni ed essendo felici nelle loro vite. Il messaggio di: “Ventisei anni dopo “Piu? bella cosa”, le cose sono cambiate, si sono evolute“ In un’epoca in cui fa notizia la litigata, il gossip, il trash,edvanno controcorrente e abbracciano l’amore nel senso più ampio possibile. Il cantante ha invitato l’ex moglie a partecipare al videoclip del suo video “Ama”, come racconta oggi lei su Instagram, ed è stato ...