Meteo weekend, Italia divisa tra temporali e ‘tempeste’ di caldo: ecco le previsioni (Di giovedì 23 giugno 2022) L’estate è ufficialmente iniziata, anche se in realtà viste le temperature la bella stagione è arrivata, forse in anticipo. E lo sanno bene gli Italiani, quelli che da Nord a Sud, da giorni stanno facendo i conti con giornate caldissime e afose, al punto che molti stanno ‘sperando’ in qualche ora di pioggia per una rinfrescata. Eppure, il nostro Paese nel fine settimana potrebbe essere ‘diviso’ in due: da una parte temporali e maltempo, dall’altra tempeste di caldo e termometri che potranno toccare addirittura i 44°C. Che tempo farà oggi in Italia Come spiegano gli esperti di Meteo Lazio, oggi locali piovaschi sparsi e intermittenti potrebbero essere possibili sulle zone pianeggianti piemontesi, fino all’alta Lombardia, con qualche rovescio temporalesco in movimento verso l’Emilia Occidentale. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) L’estate è ufficialmente iniziata, anche se in realtà viste le temperature la bella stagione è arrivata, forse in anticipo. E lo sanno bene glini, quelli che da Nord a Sud, da giorni stanno facendo i conti con giornate caldissime e afose, al punto che molti stanno ‘sperando’ in qualche ora di pioggia per una rinfrescata. Eppure, il nostro Paese nel fine settimana potrebbe essere ‘diviso’ in due: da una partee maltempo, dall’altra tempeste die termometri che potranno toccare addirittura i 44°C. Che tempo farà oggi inCome spiegano gli esperti diLazio, oggi locali piovaschi sparsi e intermittenti potrebbero essere possibili sulle zone pianeggianti piemontesi, fino all’alta Lombardia, con qualche rovescio temporalesco in movimento verso l’Emilia Occidentale. Il ...

