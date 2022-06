Meteo Milano, ecco pioggia: allerta gialla per rischio temporali (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – pioggia su Milano tra oggi e domani, con allerta temporali sul capoluogo della Lombardia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della regione ha diramato un’allerta Meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali sparsi previsti dal pomeriggio di oggi fino a domani sera. Già oggi un flusso di aria instabile investirà anche le zone pianeggianti, sono quindi possibili rovesci di pioggia sul nodo idraulico di Milano. Il fenomeno si attenuerà nel corso della notte ma nella giornata di domani l’instabilità e la possibilità di temporali torneranno a intensificarsi. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) –sutra oggi e domani, consul capoluogo della Lombardia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della regione ha diramato un’ordinario) in previsione disparsi previsti dal pomeriggio di oggi fino a domani sera. Già oggi un flusso di aria instabile investirà anche le zone pianeggianti, sono quindi possibili rovesci disul nodo idraulico di. Il fenomeno si attenuerà nel corso della notte ma nella giornata di domani l’instabilità e la possibilità ditorneranno a intensificarsi. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e ...

