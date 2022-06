Meteo: caldo in Italia, ma la prossima settimana sarà peggio. Le previsioni del 24 giugno (Di giovedì 23 giugno 2022) Venerdì attesa una mattinata soleggiata su gran parte del Paese, poi qualche nuvola al Centro e temporali al Nord. Ma presto l’ondata di caldo africano portata da Caronte si farà sentire: nel week-end le temperature sono in ulteriore aumento e nella prossima settimana sono previsti picchi di 39-41 gradi su molte città Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 giugno 2022) Venerdì attesa una mattinata soleggiata su gran parte del Paese, poi qualche nuvola al Centro e temporali al Nord. Ma presto l’ondata diafricano portata da Caronte si farà sentire: nel week-end le temperature sono in ulteriore aumento e nellasono previsti picchi di 39-41 gradi su molte città

