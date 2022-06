Mercedesz Henger | la mamma Eva rivela come la figlia sia cambiata dopo il suo incidente

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 23 giugno 2022) Evanel corso di una recente intervista a Novella 2000 ha parlato del riavvicinamento allandone alcuni particolari dettagli. Non sta attraversando un buon momento la celebre ex attrice pornografica e noto personaggio televisivo Evarimasta coinvolta in un bruttoa causa del quale è stata ricoverata in ospedale per un po’ di tempo. E proprio la moglie di Massimiliano Caroletti ha di recente rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 nel corso della quale non solo ha parlato dell’in questione ma ha anche parlato del rapporto con la, attualmente naufraga dell’Isola dei Famosi. Lazione di Evasu ...