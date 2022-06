Mercedes, una rondine non fa primavera: soprattutto in estate (Di giovedì 23 giugno 2022) La Mercedes è la sorpresa negativa di questo avvio di Mondiale 2022 in Formula 1. Le Frecce d’Argento non riescono ancora ad inserirsi significativamente nella lotta ai due titoli tra Red Bull e Ferrari, con gli austriaci sempre più padroni della situazione dopo gli errori della Rossa di Maranello. Il porposing, poi, non lascia guidare tranquillamente la vettura a Lewis Hamilton e George Russell. I due piloti anglosassoni, però, si sono resi protagonisti di una brillante prova nell’ultimo Gran Premio del Canada: l’ex campione del mondo è salito sul gradino più basso del podio, mentre l’inglesino è arrivato quarto alle spalle del compagno di squadra più esperto. Una rondine non fa primavera, parafrasando la frase scelta dal team principal Toto Wolff. soprattutto in estate, quando bisognerebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Laè la sorpresa negativa di questo avvio di Mondiale 2022 in Formula 1. Le Frecce d’Argento non riescono ancora ad inserirsi significativamente nella lotta ai due titoli tra Red Bull e Ferrari, con gli austriaci sempre più padroni della situazione dopo gli errori della Rossa di Maranello. Il porposing, poi, non lascia guidare tranquillamente la vettura a Lewis Hamilton e George Russell. I due piloti anglosassoni, però, si sono resi protagonisti di una brillante prova nell’ultimo Gran Premio del Canada: l’ex campione del mondo è salito sul gradino più basso del podio, mentre l’inglesino è arrivato quarto alle spalle del compagno di squadra più esperto. Unanon fa, parafrasando la frase scelta dal team principal Toto Wolff.in, quando bisognerebbe ...

Pubblicità

mattiamaestri46 : RT @SmilexTech: Ne parlavamo nel Salotto di @formu1a__uno. Così come Ferrari, anche Mercedes non ha mai preso in considerazione le Soft per… - Etrurianews : TARQUINIA - Ville in Costa Smeralda per 53,6 milioni di euro, una Mercedes da 66mila euro e persino una chiesa orto… - leftsnoopy : RT @mariobianchi18: Il #23giugno 1902 la casa tedesca Daimler-Motoren-Gesellschaft registra il marchio #Mercedes (il nome della figlia del… - quaranta_vito : RT @SmilexTech: Ne parlavamo nel Salotto di @formu1a__uno. Così come Ferrari, anche Mercedes non ha mai preso in considerazione le Soft per… - manacanyaman : RT @froshani6: ??Can's new IG post Voglio portarvi con me in una nuova dimensione. Quella di Mercedes-Benz Icon Collection ??? Classe E Coup… -