Mercedes, a Silverstone nuovi sviluppi sulla W13 (Di giovedì 23 giugno 2022) Contestualizza, Mike Elliott, direttore tecnico Mercedes, i piazzamenti ottenuti a Montreal. Podio sì, con Hamilton. Ma come? "Siamo realisti, Leclerc non era lì, Perez nemmeno e non è che ci siano ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 giugno 2022) Contestualizza, Mike Elliott, direttore tecnico, i piazzamenti ottenuti a Montreal. Podio sì, con Hamilton. Ma come? "Siamo realisti, Leclerc non era lì, Perez nemmeno e non è che ci siano ...

Pubblicità

abdo_massa : RT @FulvioVigilante: #Mercedes diversi aggiornamenti per la #W13 a Silverstone, fuori e dentro. Sicuro un pacchetto più spinto aerodinamic… - FulvioVigilante : #Mercedes diversi aggiornamenti per la #W13 a Silverstone, fuori e dentro. Sicuro un pacchetto più spinto aerodina… - Formula1WM : Red Bull vicina al record, #Horner: «A Silverstone sarà difficile ripetersi. La #Mercedes...»… - DANIELEALOFAN : @Racearrow @SmilexTech @_Paolo_27 @formu1a__uno Per Silverstone si può già prevedere lo sprofondo Mercedes con il p… - formulam1la : RT @waystarmerc: 1-2 mercedes a silverstone lo avete sentito prima da te -