Mediterraneo bollente | + 4°C rispetto alla media stagionale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 giugno 2022) – Più 4°Cdel periodo 1985-2005 con picchi superiori ai 23°C, è la temperatura delche dal 10 maggio è colpito da un’ondata di calore. Sono questi i primi risultati del progetto CAREHeat (deteCtion and threAts of maRinE Heat waves) finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), al quale partecipano per l’Italia l’Enea e il Cnr, quest’ultimo nel ruolo di coordinatore. Temperaturermanti da tenere costantemente sotto controllo e, nello specifico, il progetto CAREHeat mira a sviluppare nuove metodologie per prevedere e identificare le ondate di calore, comprenderne la propagazione e gli impatti su ambiente, biodiversità e attività economiche, quali pesca e acquacoltura. “Con il termine ondate di calore, in inglese Marine Heat Waves (MHW), si intendono situazioni in ...