MediaWorld, nuovo volantino Red Friday, il vero Black Friday dell'estate fino al 30 giugno (Di giovedì 23 giugno 2022) Scatta oggi un nuovo Red Friday, l'ultimo volantino promozionale di MediaWorld con offerte su centinaia di prodotti di elettronica. La promo durerà per tutta la settimana e garantisce sconti davvero interessanti su migliaia di prodotti. volantino Red Friday, 23/6/2022 – Computermagazine.itIn copertina, ad esempio, si può subito notare l'ottimo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 3 a 579 euro, ma anche una splendida smart tv di casa Samsung da 55 pollici QLED a 899 euro. Molto interessante anche la promo sull'iPhone 12 da 128 gigabyte, che lo store rosso propone in vendita a soli 699 euro, per uno sconto davvero eccezionale. Degna di nota anche la promo sull'Apple Watch SE GPS, con cassa da 44 millimetri, che ...

