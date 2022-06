Medagliere storico Giochi del Mediterraneo | Italia incontrastata padrona del Mare Nostrum

(Di giovedì 23 giugno 2022) La 19ma edizione deidelsi terrà dal 24 giugno al 6 luglio 2022 ad Orano, in Algeria: nelle precedenti 18 edizioni l’ha vinto iltredici volte, la Francia quattro (Barcellona 1955, Beirut 1959, Montpellier 1993 e Tunisi 2001) e la Jugoslavia una (Spalato 1979). L’, invece, ha primeggiato nelad Alessandria d’Egitto 1951, Napoli 1963, Tunisi 1967, Smirne 1971, Algeri 1975, Casablanca 1983, Laodicea 1987, Atene 1991, Bari 1997, Almería 2005, Pescara 2009, Mersin 2013 e Tarragona 2018. Neldeidelovviamente comanda l’con 876 ori, 741 argenti e 686 bronzi, per un totale di 2303 podi azzurri. Seguono la ...

Risultato storico della spada maschile, che dopo 23 anni riporta in Italia l'oro europeo nella ... L'Italia chiude così gli Europei di Antalya 2022 al primo posto del medagliere con 14 podi, record ... (LaPresse) Italia prima nel medagliere degli europei di scherma in Turchia, con 14 podi, 4 ori e 7 argenti. Oro storico per la spada maschile a squadre, ...